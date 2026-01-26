ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೆರವಿನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?

India Loan: ಭಾರತ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನೆರವುಗಳು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಲ್ಲ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಸುಮಾರು 61,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 33,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆತಿದೆ
ಮಾರಿಷಸ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶವು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 8,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನೆರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಸಾಲಗಳು ಆ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.