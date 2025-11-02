ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ! ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ

countries that pay for Marriage: ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ವರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪುರುಷರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತ, ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಹೊಸ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಚೀನಾ
ಚೀನಾ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನನ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ¥1,000 (₹13,000) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಹಂಗೇರಿಯ
ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಂಗೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ €30,590 (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇಟಲಿ
ಇಟಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಮಿನಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳು €2,000 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ದೇಶವು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿದೇಶಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ $5,000 ವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ
ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು. ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸುಲಭತೆ, ಅದರ ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ವಿವಾಹ ನೀತಿಗಳು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.