  • ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಲೈಫ್‌ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Indian Rupee: ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡಾಲರ್‌, ಯೂರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:23 PM IST
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ

Indian Rupee: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಅಧಿಕೃತ ‘ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್’ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಇರುವ ದೇಶವೆಂದರೆ ಭೂತಾನ್‌. ಭೂತಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿ ‘ಎನ್‌ಗುಲ್ಟ್ರಮ್‌’ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡೂ 1:1 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಚಾಟಿ ಏಟು! ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಲಾಭ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಈಗ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್‌ ಆಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

