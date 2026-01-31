ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿಲೋಹದ ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Highest Silver Reserves: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆರು ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1,40,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಪೋಲೆಂಡ್ (1,00,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (94,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ (92,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್), ಚೀನಾ (72,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (37,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿಲಿ (26,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್), ಅಮೆರಿಕ (23,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾ (22,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೀಮಿತ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಲೋಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.