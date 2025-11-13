countries with most bald men: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಳು ತಲೆ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೆಡಿಹೇರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇ. 44.5 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಬೋಳು ತಲೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.. ಇಟಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ.44.37 ರಷ್ಟು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಟಲಿಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಶೇ. 44.25 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42.68% ಪುರುಷರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿನೊಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ. 41.51 ರಷ್ಟು ಜನರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 30 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 34.06% ಮತ್ತು 33.64% ಬೋಳು ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
