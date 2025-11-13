English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

baldness statistics worldwide: ಇಂದು ನಾವು ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬೋಳು ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಯ ತಿಳಿಯೋಣ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 13, 2025, 04:27 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
  • ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

countries with most bald men: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಳು ತಲೆ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೆಡಿಹೇರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ತಲೆ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇ. 44.5 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಬೋಳು ತಲೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.. ಇಟಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ.44.37 ರಷ್ಟು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಟಲಿಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆರ್ಮಿ/ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 5 ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಶೇ. 44.25 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42.68% ಪುರುಷರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿನೊಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಜರ್ಮನಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ. 41.51 ರಷ್ಟು ಜನರು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 30 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 34.06% ಮತ್ತು 33.64% ಬೋಳು ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆರ್ಮಿ/ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 5 ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

