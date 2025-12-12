English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..

ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..

Rupee as Currency: ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳೂ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:04 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

Trending Photos

ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
Head Coach Gautam Gambhir
ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
camera icon6
Sovereign Gold Bond Scheme
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..

Rupee as Currency: ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ “ರೂಪ್ಯ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬರ್ಥ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರಿತ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರೇ ಇಂದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾರಣ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (₹) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 1947ರ ವಿಭಜನೆಯ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನೇಪಾಳವೂ ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ : ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಷರೀಫ್.. ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರದಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಇದೇ ರೀತಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ರೂಪಾಯಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ಮಾರಿಷಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಸರೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ರೂಪಾಯಿ ಪದದ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಿಯಾ (Rupiah) ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ರುಫಿಯಾ (Rufiyaa) ಪದಗಳ ಮೂಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರೂಪ್ಯ ಎಂಬ ಪದವೇ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೇಯರೇ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

Rupee HistoryIndian RUPEEPakistani rupeeSri Lanka rupeeMauritius rupee

Trending News