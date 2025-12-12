ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..

Rupee as Currency: ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ “ರೂಪ್ಯ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬರ್ಥ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರಿತ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರೇ ಇಂದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾರಣ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (₹) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 1947ರ ವಿಭಜನೆಯ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನೇಪಾಳವೂ ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ರೂಪಾಯಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ಮಾರಿಷಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಸರೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ರೂಪಾಯಿ ಪದದ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಿಯಾ (Rupiah) ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ರುಫಿಯಾ (Rufiyaa) ಪದಗಳ ಮೂಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರೂಪ್ಯ ಎಂಬ ಪದವೇ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇ.
ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.