ಭಾರತದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ..

Countries with the highest value of Indian currency: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣವೆಲ್ಲ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕನಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಗಳು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡುಬಡುವರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಯೂರೋಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವೂ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ - ಡಾಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 297 ಡಾಂಗ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 297 ಡಾಂಗ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ - ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ 188 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಊಟದ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಲಾವೋಸ್ - ಲಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 244 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ - ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 45 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಊಟದ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಅರಾಟಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾಡಬಹುದು.