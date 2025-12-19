ಯಾವ ದೇಶದ ಜನರು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ತೊರೆದ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ?

International Migrant Day ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುವ ವಲಸಿಗರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿದೆ
ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುವ ವಲಸಿಗರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 272 ಮಿಲಿಯನ್ (272 ಮಿಲಿಯನ್) ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ವಲಸೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಯಾವ ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ವರದಿ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 18.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಲಸಿಗ-ಕಳುಹಿಸುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 11.2 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ರಷ್ಯಾ (10.8 ಮಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ಚೀನಾ (10.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಇವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (7.8 ಮಿಲಿಯನ್), ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ (6.5 ಮಿಲಿಯನ್), ಉಕ್ರೇನ್ (6.1 ಮಿಲಿಯನ್), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (6.0 ಮಿಲಿಯನ್), ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (4.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ (2 ಮಿಲಿಯನ್) ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2011 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 2.25 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, 2023 ರಲ್ಲಿ 2.16 ಲಕ್ಷ ಜನರು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2024 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.