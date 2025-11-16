ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ..! ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ

Country With the World’s Strongest Currency: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ವಿಚಾರವಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ, ಲಂಡನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕುವೈತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ (KWD) ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹288.54! ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 100 KWD = ₹28,854 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶ.
ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕುವೈತ್, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ತೈಲದ ಸುಮಾರು 7% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು.
ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚು, ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,000 KWD ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹2.88 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಮನೆ-ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.