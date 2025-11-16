English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ..! ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ..! ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ

Country With the World’s Strongest Currency : ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಭಾರತದಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:50 PM IST
  • ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕುವೈತ್, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ತೈಲದ ಸುಮಾರು 7% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon9
Mercury Transit
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..‌
camera icon7
Bigg Boss kannada season 12 contestants
BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..‌
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Mahalakshmi rajayoga
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
camera icon10
Guru Gochar
4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ..! ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ

Country With the World’s Strongest Currency: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ವಿಚಾರವಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ, ಲಂಡನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕುವೈತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ (KWD) ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹288.54! ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 100 KWD = ₹28,854 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು.

ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕುವೈತ್, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ತೈಲದ ಸುಮಾರು 7% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚು, ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,000 KWD ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹2.88 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌

ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಮನೆ-ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 

JobsRich LifeIndiansWork AbroadStudy Abroad

Trending News