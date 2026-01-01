English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

country without rivers : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 01:46 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ
  • ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ.

Trending Photos

ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
camera icon6
Sara tendulkar beer bottle
ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
which temples to visit in india
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
camera icon7
Pressure Cooker Tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

country without rivers : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನದಿಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ಜೀವನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗದ ದೇಶವೂ ಇದೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಹೌದು ಅದುವೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.. ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ.  ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಈ ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ನಿರ್ಮೂಲನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇದು ನಗರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಲೈಫ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸೆಟಲ್‌

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು 'ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀರು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ವಾಡಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಣಗಿದ ನದಿಯಂತಹ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಶಾಶ್ವತ ನದಿಗಳಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ! ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಗತ ನೀರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು (ಜಲಚರಗಳು) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

 

GKRiverriverless countryCountry without riversSaudi Arabia

Trending News