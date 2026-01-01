ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

country without rivers : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನದಿಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ಜೀವನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ.
ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗದ ದೇಶವೂ ಇದೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಹೌದು ಅದುವೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.. ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಈ ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ನಿರ್ಮೂಲನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇದು ನಗರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು 'ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀರು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ವಾಡಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಣಗಿದ ನದಿಯಂತಹ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಶಾಶ್ವತ ನದಿಗಳಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಗತ ನೀರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು (ಜಲಚರಗಳು) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.