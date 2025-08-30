ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸೋಲು : ತನ್ನ ನೀತಿಗಳೇ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿವೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣೆ (ಟಿಪಿಎಸ್) ಪಡೆದಿರುವ 6 ಲಕ್ಷ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಟಿಪಿಎಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿರುವ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಯೋಜನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ :
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು 3 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ನೀಡಿದ ಟಿಪಿಎಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೋಯೆಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? :
'ಟಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.' ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 3.5 ಲಕ್ಷ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ :
ಈ ವಲಸಿಗರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 2.5 ಲಕ್ಷ ವಲಸಿಗರ ಟಿಪಿಎಸ್ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಎಸಿಎಲ್ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಕೀಲ ಆಮಿ ಮೆಕ್ಲೀನ್, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
