ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

gold price in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕರಾಚಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತೊಲಾಗೆ ₹ 440,000 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಈಗ ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹400,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,32,800.00 (24K) ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು PKR 38,000 - 38,600 ಸಮೀಪ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತೊಲಾ (11.66 ಗ್ರಾಂ)ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು PKR 440,000 - 450,000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶಕ್ತಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ಮೀರಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಾಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.