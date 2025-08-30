Prime Minister Narendra Modi Daruma doll gift: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, 15 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿಗೆ ಶೋರಿಂಜನ್ ದಾರುಮಾ-ಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗೊಂಬೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಪಾನಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದಾರುಮಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆ ಇತಿಹಾಸ:
ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂಬೆಯ ಆಕಾರವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂಬೆಗೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಝೆನ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೋಧಿಧರ್ಮನನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಧಿಧರ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೊಂಬೆ ಗಂಭೀರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೋಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗೊಂಬೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಸಂಕೇತ:
ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಗಮೆಚ್ಚುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ:
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜಪಾನಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.