Deadly Lake: ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ನೇಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:36 PM IST
  • ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸರೋವರದ ಉಷ್ಣತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು.

ಈ ಸರೋವರದ ನೀರು ಸೋಕಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾಗೋದು ಖಚಿತ! ನರಕದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಈ ನದಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು

Deadly Lake: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟಾಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ನೇಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು “ಮಾರಕ ಸರೋವರ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸರೋವರದ ಉಷ್ಣತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಖನಿಜಗಳು ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಾರೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸರೋವರವು ಸಾವಿರಾರು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ! ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು..

ನೇಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಂತಹ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಾಗ, ಉಪ್ಪಿನ ಪದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರೋವರದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಮಮ್ಮಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರೋವರವು ಮಾನವರಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎನಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಮಾರಕ ಸರೋವರವೇ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊಗಳ ಏಕೈಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಸರೋವರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ! ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ನೇಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಒಲ್ ಡೊಯಿನ್ಯೊ ಲೆಂಗೈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೈಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೊರಸೂಸುವ ಖನಿಜಗಳು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅದರ ನೀರನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸರೋವರದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ನೇಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರ ಪ್ರದೇಶವು ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಹದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ — ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು, ಉಪ್ಪಿನ ಹರಿವಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಎರಡೂ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

