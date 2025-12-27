English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್‌!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:47 PM IST
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ
  • ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್‌!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ (59) ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಎದೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಸಿಪಿಆರ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಅಲ್ ಹರಮೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಚ್‌ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪೇಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌, ಬಿಸಿಬಿ ಗೇಮ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಡಾಕಾ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೌನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಝಾಕಿ ಅವರು ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲ್ಹೆಟ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌, ನವಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌, ಚತ್ತೋಗ್ರಾಮ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ RCBಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

