ಟೆಹ್ರಾನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಅವರನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 7, 2026 ಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 100 ದಿನಗಳು ಅಮೆರಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮಂಡಿಯೂರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯವು ಇಸ್ರೇಲ್, ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿತು. ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ (1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ನಾಶವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
MQ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು: 24 ನಾಶ (ವೆಚ್ಚ: ₹6,720 ಕೋಟಿ)
KC-135 ವಿಮಾನಗಳು: 8 ನಾಶ (ವೆಚ್ಚ: ₹2,960 ಕೋಟಿ)
F-15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು: 5 ನಾಶ (ವೆಚ್ಚ: ₹4,175 ಕೋಟಿ)
F-35 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ: 1 ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ವೆಚ್ಚ: ₹1,020 ಕೋಟಿ)
ಥಾಡ್ (THAAD) ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: 4 ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ (ವೆಚ್ಚ: ₹80,000 ಕೋಟಿ)
ಇರಾನ್ನ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ತನ್ನ ಉಳಿದಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಜ್ತಬಾ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಭೇಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಿಲಿಟರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.