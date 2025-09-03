English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ ಭಾರತ?

ಟ್ರಂಪ್ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಇದನ್ನು "ಅನುಚಿತ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತ್ತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 3, 2025, 04:11 PM IST
  • ಭಾರತದ ರಿಫೈನರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 60 ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಮಿತಿ ಇದೆ

ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ ಭಾರತ?

ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಡಿತವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತೈಲ ರವಾನೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು

ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ವಿತರಣೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ತೆರಿಗೆ ಒತ್ತಡವು ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಜುಲೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತವಿದೆಯೇ?

ಆದರೆ, ಈ ಕಡಿತವು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತೀರಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈದ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ರವಾನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಪ್ಲರ್‌ನ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, "ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಜುಲೈಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಫೈನರಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಅವರ ಖರೀದಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ  ಆ ತೈಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದಿರಬೇಕು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 60 ಡಾಲರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಇದನ್ನು "ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಹಾರಿಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವೂ ವಿಶ್ವ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇಂತಹ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ?

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ರಿಫೈನರಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ಆಧಾರವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಈ ಒತ್ತಡವು ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಶೇ.88ರಷ್ಟು ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವು ಸಸ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೆ ಇರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾವೂ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು. ಟ್ರಂಪ್ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೂ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

