  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದ ನಾಟಕವಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿತೇ ಟರ್ಕಿ..?

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:57 PM IST
  • ಇದು ನೆಲದ ಆಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ 'ಸ್ಟೀಲ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈಗ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್' ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ
  • ಒಂದೆಡೆ ಅವರು 'ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಶಿಯಾ-ಸುನ್ನಿ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ

ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದ ನಾಟಕವಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿತೇ ಟರ್ಕಿ..?

ಟೆಹ್ರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪ ಈಗ ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮೂಲದ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಐ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ BLU-110A/B ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನಿನ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್- ಅಬ್ರಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ..?

ಏನಿದು 151 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದ?

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟರ್ಕಿಯ ರೆಪ್ಕಾನ್' ಎನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು $151.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ BLU-110A/B ಬಾಂಬ್ ಸುಮಾರು 907 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, ಬಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ನೆಲದ ಆಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ 'ಸ್ಟೀಲ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಬಾಂಬ್ ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇತ್ತ ರೆಪ್ಕಾನ್ ಕಂಪನಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ನಡೆ ಈಗ ಹಲವು ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ 5 ಸಂಗತಿಗಳು..!

ಈಗ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್' ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ.ಒಂದೆಡೆ ಅವರು 'ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಶಿಯಾ-ಸುನ್ನಿ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತಕಡೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ಆರೋಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
 

About the Author
Iran US WarBLU-110A bombTurkiye BombIran us newsisrael attack iran

Trending News