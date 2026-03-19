ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟಿತೇ ಅಮೇರಿಕಾ..? ಯುಎಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್..!

ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ.ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಕ್ಷೀಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯುದ್ದವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಧೃತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಕ್ಷೀಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ನ ದಾಳಿಗಳು ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿವೆ.ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಡ್ರೋನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ..!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೀಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇರಾನ್ನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಹಡಗುಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣದ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಕಿರಣದಂಡ ಆವರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ದಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇವಲ ಇರಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇರಾಕ್ನಿಂದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಪರಮಾಣು ಭೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಾಗುವ ಪರಮಾಣು ವಿಕೀರಣವು ಕೇವಲ ಇರಾನ್ ದೇಶವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಪತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ