  • ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ?

ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ?

Domestic liquor: ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೇಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 14, 2025, 02:00 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಅಂತಹ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ?

Domestic liquor: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯಿಯೂ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 

ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಡವರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗಣ್ಯ ಜನರ ವಸಾಹತುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಸಲೂ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಚೀನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಎರಡೂ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಈ ಮದ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ನಗದು ರಹಿತ ದೇಶ? ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್‌- ನೋಟ್‌ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ

ಎರಡು ಮದ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚ, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

