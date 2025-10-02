ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ! ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ..

Global Marriage Restrictions: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದಾಂಪತ್ಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ವಿಚ್ಛೇದನವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇವೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್: ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬದಲು, ನಾಗರಿಕರು ವಿವಾಹ ರದ್ದತಿ (ವಿಚ್ಛೇದನ) ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿವಾಹ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ (ಕ್ಯಾನನ್ ಕಾನೂನು) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರದ್ದತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್: ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತಲಾಖ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ತಪ್ಪನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೋರಿದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೇಲಿನ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವಿನ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.