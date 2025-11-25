English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಪರ ಪರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ! ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಪರ ಪರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ! ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

DNA controversy of Uganda : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ... ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗಂಡಂದಿರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:06 PM IST
  • ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಜನರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
camera icon5
teeth whitening
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Pakistan Maulana
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!
camera icon6
maize cultivation
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಪರ ಪರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ! ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

DNA controversy of Uganda : ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ... ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ..? ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋವು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ... ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಗಾಂಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. 9 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು... ಅವನು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವನ ಅನುಮಾನಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟವು. ಮಗು ಅವನದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಅವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮವರೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ... ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ... ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

DNA test Ugandafatherhood crisis UgandaDNA mismatch UgandaUganda marriage traditionsUganda patriarchy issue

Trending News