ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಪರ ಪರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ! ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

DNA controversy of Uganda : ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ... ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ..? ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋವು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ... ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಗಾಂಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು... ಅವನು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವನ ಅನುಮಾನಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟವು. ಮಗು ಅವನದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಅವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮವರೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ... ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಲ್ಲ..
ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ... ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.