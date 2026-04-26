US Presidents facts : ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭದ್ರತೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 4 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೇಳಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೂ ಸಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
ಹೌದು.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಅವರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಜುಲೈ 2, 1881 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಹೆಸರು ವಿಲಿಯಂ ಮೆಕಿನ್ಲೆ, 1901 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಫಿಟ್ಜ್ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕೆನಡಿ. ಅವರ ಕೊಲೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 1963 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.