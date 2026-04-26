  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ?

Interesting facts about US : ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್‌ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:14 PM IST
    • ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್‌ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
    • ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ.?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ?

US Presidents facts : ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭದ್ರತೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 4 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೇಳಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೂ ಸಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. 

ಹೌದು.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಅವರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಜುಲೈ 2, 1881 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಹೆಸರು ವಿಲಿಯಂ ಮೆಕಿನ್ಲೆ, 1901 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಫಿಟ್ಜ್‌ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕೆನಡಿ. ಅವರ ಕೊಲೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 1963 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

