English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Indian rupees value in Israel-Iran: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಾನವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:15 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
  • ಇರಾನಿನ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
camera icon6
Kidney Stone Home remedy
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
camera icon6
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
camera icon6
Arshdeep Singh T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Indian rupees: ವಿಶ್ವದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇರಾನಿನ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫತಾಹ್-ಎ-ಖೈಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವಿವಾದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಈಗ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇರಾನ್‌ಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 463 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 46,300 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು 463,000 ರಿಯಾಲ್‌ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ನ್ಯೂ ಶೇಕೆಲ್, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ನ್ಯೂ ಶೇಕೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು 29 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋದರೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಏಕೆಂದರೇ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 3.44 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾರಾದರೂ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 34.48 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Iran Israel conflict impactCrude oil prices IndiaIndian Rupee exchange rateMiddle East tensions economyHormuz Strait threat

Trending News