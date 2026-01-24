ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:22 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋದಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ; ಆರೋಪಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ,ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸದನದಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಕಳೆದವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು?- ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ 

ಒಂದು ದೇಶವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ,ಆಗ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದು ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ GDP ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.
 

About the Author
