Heart shape: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ್ಟ್ಶೇಪ್ ಸರೋವರ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Heart shape Lake: ಈ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೀತ, ಹಿಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸರೋವರವನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು.
ವಯನಾಡ್ ಕೇರಳದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಾರಣ ಹಾದಿಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.ಮೆಪ್ಪಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೆಂಬಾರ ಶಿಖರವು ವಯನಾಡಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 2,100 ಮೀಟರ್ (6,890 ಅಡಿ) ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಾರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸರೋವರ ಹೃದಯ ಸರಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ.
ಸೆಂಬಾರ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಾರಣವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೀತ, ಹಿಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸರೋವರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದು.
'ಹೃದಯ ಸರಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸರೋವರವು ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸರೋವರವು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರು ನೀಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸೆಂಬಾರಾ ಶಿಖರದ ತುದಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಚಾರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವು ಕಡಿದಾಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಂಬಾರಾ ಶಿಖರವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಕೋತಿ, ಜಿಂಕೆ, ಆನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೆಂಪಾರ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ? ರೈಲು ಮೂಲಕ: ಕೋಜಿಕೋಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 91 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ: ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸುಮಾರು 95 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 118 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ: ನೀವು 13 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ 22 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.