ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಯಾವ ದೇಶವು ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 2025 ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ..! ಹೌದು, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವಂತೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಟಿಮತಿ ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕಿರಿಬಾಟಿ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪವು ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರ ರಾತ್ರಿ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿರೀಟಿಮತಿಯ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಗರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, 2026 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.