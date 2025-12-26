English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಹೌದು, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವಂತೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:42 PM IST
  • ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಟಿಮತಿ ದ್ವೀಪ
  • ಈ ದ್ವೀಪವು ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್

Trending Photos

14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
camera icon5
Vaibhav Suryavanshi
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
camera icon5
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
camera icon6
Kannada Actors 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಯಾವ ದೇಶವು ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು  ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 2025 ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ..! ಹೌದು, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವಂತೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರು ಮದುವೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಟಿಮತಿ ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದ್ವೀಪವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕಿರಿಬಾಟಿ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪವು ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರ ರಾತ್ರಿ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್..! ICMR ವರದಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ಕಿರೀಟಿಮತಿಯ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಗರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, 2026 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

About the Author
First country to welcome New Year 2026Last place to celebrate New YearKiritimati Island New Year timeAmerican Samoa New Year 2026Global New Year celebration sequence

Trending News