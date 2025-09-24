ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1934 ರ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ US ಖಜಾನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ (World Gold Council) ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು 8,133.46 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯು 3,350.25 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇಟಲಿ 2,451.84 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2,437 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ 2,329.63 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚೀನಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು 1,040 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.