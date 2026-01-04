ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..? ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವೇಷ್ಟು..?

Corrupt CountryIntresting facts : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 100 ರಲ್ಲಿ 90 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸತತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಆಡಳಿತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಗ್ರ 10 ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟೈ-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ನೇರವಾಗಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.
ಅಧಿಕೃತ ದೇಶಗಳು
1ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ (ಸ್ಕೋರ್: 90)
2ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಸ್ಕೋರ್: 88)
3ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಸಿಂಗಾಪುರ (ಅಂಕ: 84)
4ನೇ ಸ್ಥಾನ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ಸ್ಕೋರ್: 83)
5ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (ಅಂಕ: 81)
8ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಸ್ವೀಡನ್ (ಸ್ಕೋರ್: 80)
9ನೇ ಸ್ಥಾನ: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಸ್ಕೋರ್: 78)
10ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ (ಸ್ಕೋರ್: 77)
178ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ (ಅಂಕ: 10)
179ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ (ಅಂಕ: 9)
180 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ (ಅಂಕ: 8)
ಭಾರತದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಏಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ? : 2024 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ 180 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 96ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಂಕ 100 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ 93ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು 96 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು 100 ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.