ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

World Facts : ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶೆ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ರೊಮೇನಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೊಮೇನಿಯನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 17 ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೊಮೇನಿಯನ್ನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 17 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ (14.3 ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (13.3 ಲೀಟರ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೊಮೇನಿಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವೈನ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈನ್ 'ಟುಯಿಕಾ'ವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ವೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಮದ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ತಲಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು 3.02 ರಿಂದ 4.98 ಲೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ರೊಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಗರೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಸಮತೋಲಿತ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.