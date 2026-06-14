Unemployment Rates in World: ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ (Job) ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಯುವಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6% ಇರುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು (Unemployment Rates) ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಎಸ್ವಾಟಿನಿ (Eswatini) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಸುಮಾರು 34.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ವಾಟಿನಿ ದೇಶವಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 32 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆದಾಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಂತರ ಜಿಬೌಟಿ (25.9%) ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ (23-24%) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಯಾ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ, ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಯುವಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ?
ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯುವಕರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.