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Global Unemployment Rates: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ? ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Unemployment Rates: ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:39 PM IST
Global Unemployment Rates: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ? ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ? ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
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