ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕನೂ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
'ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ' ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕನೂ ಕಾಣದ ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇದು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ದೇಶವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇವಲ 49 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳು. ಇದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪೋಪ್ ಅವರ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ. ಫಾದರ್, ಕಾರ್ಡಿನಲ್, ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 800 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶವಲ್ಲ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌರತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಪೌರತ್ವವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಾಗರಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಪೋಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಕೊರತೆಯು ಪೌರತ್ವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನೆರೆಯ ರೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೌರತ್ವ, ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೌರತ್ವ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.