English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಕರೆಯುವ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಕರೆಯುವ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಾ?

General Knowledge: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸುದ್ದಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:47 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ
  • ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು

Trending Photos

ʻಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಖಂಡಿಯವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon8
Actress Ileana D'Cruz
ʻಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಖಂಡಿಯವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
camera icon5
Sangeetha Sringeri
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!
camera icon5
ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
camera icon8
Suraj Singh
Suraj Singh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ರಾಶಿಕಾನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸುರ ಸುಂದರ
ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಕರೆಯುವ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಾ?

GK questions: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸುದ್ದಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋದಿಲ್ವಾ ಹಕ್ಕು? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ – ಪಪ್ಪಾಯಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ – ಗರ್ಭಾ ನೃತ್ಯವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ- ಗರ್ಬಾ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಹೆಚ್ಚು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ - ಹೆಚ್ಚು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ರೈತರ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈತರ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ- ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ – ಕಿವಿ ಎಂಬುದು ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ್ಣಾಗದ ಹಣ್ಣು.

ಪ್ರಶ್ನೆ- ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದ ನಂತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ- ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಥಿಯೋಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದ ನಂತರ, ನಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಸಹಜ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ – ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್! ರಾಮಾಯಣವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋದಿಲ್ವಾ ಹಕ್ಕು? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

all informationeducationalgeneral knowledgegeneral knowledge questionsStudies

Trending News