ಇದೆ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ..! ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..

Intresting facts : ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಕೆಲವು ಮರಗಳಿವೆ.
ಹೌದು.. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಕ್ವೊಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಾಕಾರದದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ವೊಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ ಶೆರ್ಮನ್ ಮರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 2200 ರಿಂದ 2700 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರಲ್ ಶೆರ್ಮನ್ ಮರವು ಸುಮಾರು 275 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಗಾತ್ರ 52500 ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ವ್ಯಾಸ 36 ಅಡಿಗಳು.
ಈ ಮರವು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಮರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿದೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರಾಂಡ್ಫಾದರ್ ಎಂಬ ಮರವಿದೆ. ಈ ಮರವು 5400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.