ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ

Powerful currency in the world : ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳಿಗಿಂದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆಸ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:41 PM IST
    • ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರೂಪಾಯಿ.
    • ನಾವು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
    • ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 5 ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ..

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ

Do you know : ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕನಸು ಅನೇಕ ಜನರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್. ನಾವು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 5 ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ...

ಹೌದು.. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ 'ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್' (KWD). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಅತಿದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ US ಡಾಲರ್, ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. ಇಂದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರಷ್ಯಾ..! ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ 30,000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ vs ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 292.32 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕುವೈತ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ರೂ.30,000 102.63 ದಿನಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 1 ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಸುಮಾರು 3.27 US ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 'ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ' : ಕುವೈತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಖಜಾನೆಯು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನಾರ್‌ನ ಈ ಬಲದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.. ಯಸ್‌.. ಕುವೈತ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಬುದ್ದಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕುವೈತ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದಿನಾರ್‌ನ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕುವೈತ್‌ನಂತಹ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

