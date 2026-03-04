English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ -ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ..! ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 80,000 ರೂ. ದರ

Expensive color in the world : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.. ಯಾವುದು ಆ ಬಣ್ಣ.. ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 4, 2026, 05:57 PM IST
World expensive color : ಬಣ್ಣಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಥವಾ ಹೋಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಅವು ನಾಗರಿಕತೆ, ಧರ್ಮ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಣಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುವಿನ "ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ನೀಲಿ". ಅಂದಹಾಗೆ.. ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ : ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲು. ಇದು ಆಳವಾದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲಿ ಛಾಯೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖನಿಜ ಪೈರೈಟ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.. ನೋಡಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಸಖ್ಯಾಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Israel-Iran-US War : ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸೂರತ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ..!

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ ಗಣಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಡಾಕ್ಷಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. 

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯಲೂ ಸಹ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್‌ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್"

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣ : 14ನೇ ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತೆ ಮೇರಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಮೇರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಲಾವಿದರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್‌ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಣ್ಣವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ.. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಮರೀನ್ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗಣ್ಯ ಕಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

World expensive colorexpensive colorTyrian Purplemost popularUltramarine Blue

