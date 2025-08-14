English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕ, ಇದರಲ್ಲಿಯೋದು ಕೇವಲ 72 ಹಾಳೆ..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Most expensive books : ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಲಾರದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 72 ಹಾಳೆಗಳಿವೆ.. ಅಂದಯಾಗೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:38 PM IST
    • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕ "ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್".
    • ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 72 ಹಾಳೆಗಳಿವೆ..
    • ಅಂದಯಾಗೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

World Expensive book : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿಯ "ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್". ಇದನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ 30.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು, ಪ್ರಕಾರ ವರದಿಗಳು. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್: ಇದು 72 ಪುಟಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯ 49.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (200 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಕೀಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆಗ್ತಿರಾ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೀರಿ

16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಾದ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿಯ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್, ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು $30.8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು, 

1994 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30.8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.  ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ನ ಕೋಡೆಕ್ಸ್, ಡಾ ವಿನ್ಸಿಯ ತಳವಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಅಧ್ಯಯನ, ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸುಳಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿವರವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ದ್ರವ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

