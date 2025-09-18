English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

171 ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, 650000000000 ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ೧೬,೦೦೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಬಹುಭಾಷಾ ಸಹಾಯ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ ಇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ೩,೮೪,೦೦೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:04 PM IST
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ: ಸ್ತಂಭಗಳು ಹುವಾಂಜುಯೆ ಗಿಡಗಳಂತೆ, ಏಸಿ ಘಟಕಗಳು ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಹೂಗಳಂತೆ.
  • ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ೩ ಅಂಗಳಗಳು, ೧೫ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ೨೯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳು. ಸುಲಭ ಚಲನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್.

ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್: ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಜನದಟ್ಟನೆ, ದೀರ್ಘ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಓಡಾಡುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ! ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು ೧೨.೨ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟಿದೆ! ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಿಂತ ಇದು ಐದು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು.ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ೬೫೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ (Rs 650,000,000,000) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ೧೬,೦೦೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಬಹುಭಾಷಾ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ೩,೮೪,೦೦೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ!

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್:

ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಳೈಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಂಭಗಳು ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಹುವಾಂಜುಯೆ ಗಿಡಗಳ ಆಕಾರದ್ದು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್-ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಹೂಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರೂಫ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೊಳಿಸಿ, ದಿನವಿಡೀ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಗಳಗಳು, ೧೫ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ೨೯ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

