ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಈಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಹುದು.. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಹಣವಿಲ್ಲದವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.. ದೇಶದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಐಬಿಎಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸುಮಾರು 1.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.