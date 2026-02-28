ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಾನ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ 15 ದೇಶಗಳು..! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?

Iran Israel war effects : ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶ ತೊರೆದು ಬರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿವೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಸಹ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ದೇಶಗಳಾವುವು? ಕಾರಣವೇನು..?
• ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ
• 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
• ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವೀಡನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಸೇರಿವೆ
• ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
• ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
• ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
• ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು "ನೀರಿನ ಅಭಾವ"ವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟವಾದ ಅಮೆರಿಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 15 ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.