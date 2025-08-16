English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಟೀ ಪಾಟ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು 7 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕು..! ಇದರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಾ..   

Worlds most valuable teapot : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟೀಪಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ..? 2016ರಲ್ಲಿ “ದಿ ಇಗೋಯಿಸ್ಟ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರಖಚಿತ ಟೀಪಾಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟೀಪಾಟ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಹಾಮಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 16, 2025, 07:47 PM IST
Viral Teapot : ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು “ಚಾಯ್‌” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೆ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿ.ಪೂ 2737ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಚಹಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಹೌದು.. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚಹಾ ಕಪ್ 10 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ತಲುಪಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕಪ್ ಅಥವಾ ಟೀಪಾಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವ ಮಹಾ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ..! ಈ ದಿನದಂದೇ ಭೂಮಿ, ಮಾನವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ

ಚಹಾ ಕಪ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಚಹಾದಂತೆಯೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ “ದಿ ಇಗೋಯಿಸ್ಟ್” ಟೀಪಾಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜಹಾ ಮಡಿಕೆಯೊಂದಿದೆ... ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ... ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಬರೊಬ್ಬರಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 4-5 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಈ ಟೀಪಾಟ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಇದರ ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಆನೆಯ ದಂತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಡಕೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1658 ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇದರ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಲಾದ 386 ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕ, ಇದರಲ್ಲಿಯೋದು ಕೇವಲ 72 ಹಾಳೆ..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಈ ಅದ್ಭುತ ಟೀಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಸೇಥಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಸೇಥಿಯಾ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಭರಣ ತಜ್ಞ ಫುಲ್ವಿಯೊ ಸ್ಕ್ಯಾವಿಯಾ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. “ದಿ ಇಗೋಯಿಸ್ಟ್” ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಹಾಪ್ರಿಯರ ಕನಸುಗಳ ಟೀಪಾಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

