Iran US War: ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಗೆ ಇರಾನ್ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್?

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ 64 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
1/ Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors.
All Irainan officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026
ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ 'ಪೊಲಿಟಿಕೊ' ವರದಿಯ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಾವಿಸಿದೆ.ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು' ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಬದಲು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಖರ್ಗ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಕ್ಕೆ ತರವುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈಗ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಇರಾನಿನ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಲಿ ವೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ 'ಯುಎಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ 'ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ'ಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಿಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.