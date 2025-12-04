English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಡಿಯುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಡಿಯುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ

Donald Trump: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ..? .

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:53 AM IST
  • ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಐದು ಜನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು
  • ಅವರ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಡಿಯುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ

Donald Trump: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ..? ಒಂದುವೇಳೆ ಕುಡಿದರೂ ಅವರು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಕುಡಿತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿಚಾರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ನೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಿತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ..! ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ..!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವೇನೆಂದರೆ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯೆಂದಿಗೂ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ರೆಡ್‌ಹೋ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಹನಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ "ನಾನು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದಿಗೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಬದಲು ಅವರು ನೀರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಐದು ಜನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು. ಅವರ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು. 42 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಫ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದು ಗ್ವೆಂಡಾ ಬ್ಲೇರ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

