ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ದಿನಗಳ ಕದನವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ರಾ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!?

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ 24 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಟೆಹ್ರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:32 PM IST
Donald Trump on Iran War: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೂ ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. 24 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ (Truth Social) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್‌, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ʼಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಡೆಯನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬದಲು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದುʼ ಟೀಕಿಸಿವೆ. 

ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್‌ ತಿರುಗೇಟು!

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ "ಸಮಯ ಖರೀದಿಸಲು" (Buy Time) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ-ಸಂಯೋಜಿತ ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇರಾನಿನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದು 'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲು' ಎಂದು ಇರಾನ್‌ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ... ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿವೆʼ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ ಟೀಕಿಸಿದೆ. 

ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ತೈಲದ ದರಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತೈಲ ದರ ಕುಸಿತದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ? ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ? ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕದನವಿರಾಮ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

