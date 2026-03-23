English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
ಐದು ದಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು 'ಕದನ ವಿರಾಮ' ಎನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದ ಇರಾನ್..!

Donald Trump announces five day ceasefire: ಈಗ ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ,ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 23, 2026, 07:13 PM IST
  ಇದು ಸೈತಾನ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾಗಿದೆ
  • ಯುದ್ಧ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
  • ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ

Trending Photos

EPFO 3.0: ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ EPF ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ.. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO 3.0
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ.. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನವಮಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾತಕ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ!
camera icon4
Baba Vanga Predictions
EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon6
EPFO
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಂಬೆ-ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಹ್ರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇರಾನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ,ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಧಾನ ನಡೆದಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡೆ ಇರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೆಜಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಇದು ಸೈತಾನ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾಗಿದೆ.ಯುದ್ಧ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, 'ಇರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈಗ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ದೇಶದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 5 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

 

About the Author
Donald TrumpIran CeasefireUS Iran Warus iran war analysisUS Iran War and desalination plants

Trending News