ಐದು ದಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು 'ಕದನ ವಿರಾಮ' ಎನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದ ಇರಾನ್..!

ತೆಹ್ರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇರಾನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ,ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಧಾನ ನಡೆದಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡೆ ಇರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೆಜಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಇದು ಸೈತಾನ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾಗಿದೆ.ಯುದ್ಧ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026: No strikes against power plants in Iran for 5 days
Trump claims US & Iran have held talks on ending war
Remember 2025: Trump announces that India and Pakistan have agreed to a FULL & IMMEDIATE CEASEFIRE after US-mediated talks.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, 'ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈಗ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ದೇಶದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ
Iran's Press TV, quoting sources, says no direct or indirect contact with Trump.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 5 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.