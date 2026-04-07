US-Iran conflict: ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ʼಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಏ.7ರ ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಜೆ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಡುವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
"ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಅಂತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಅಂತಲೂ ಗುಡುಗಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಾಶ!
'ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇರಾನ್ನ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ʼಇರಾನ್ನ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆಂದೂ ಅದು ತನ್ನ ಗತವೈಭವಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ, ಬಹುಶಃ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಸುಲಿಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಇರಾನ್ನ ಮಹಾನ್ ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ!" ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇರಾನ್ನ ಕರಾಜ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶಹರಿಯಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ 9 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.