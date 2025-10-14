Gaza Peace Summit: ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಶರ್ಮ್-ಶೇಖ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಷರೀಫ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೆಹಬಾಜ್ ಹೇಳಿದರು, 'ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ (ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್) ನೇತೃತ್ವದ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು.
Pakistan PM Sharif PRAISES Trump for stopping India-Pak war
‘India and Pakistan are both NUCLEAR powers’
‘Had he not intervened… war could have escalated to a level who would have LIVED to tell what happened’ https://t.co/bM0fMPcbkB pic.twitter.com/IcNRf1PID1
— RT (@RT_com) October 13, 2025
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.' ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು. "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳು. ಆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್,ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರೂ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Weekly Current Affairs 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್!
ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂಟನೆಯದು, ”ಎಂದು ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಷರೀಫ್ ಭಾಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಷರೀಫ್ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಷರೀಫ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, "India is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together..."
(Video source: The White House/YouTube) pic.twitter.com/rROPW57GCO
— ANI (@ANI) October 13, 2025
ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಲವು ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಭಾರತವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.. ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ "ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದರು.
‘Let’s go home, there’s nothing more I have to say’
Trump is all praised out after Sharif’s speech
How rare is that? https://t.co/Zo8ahsSvmC pic.twitter.com/CviMIbkSlX
— RT (@RT_com) October 13, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಚಲ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಮಾಸ್ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊನೆಯ 20 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
We welcome the release of all hostages after over two years of captivity. Their freedom stands as a tribute to the courage of their families, the unwavering peace efforts of President Trump and the strong resolve of Prime Minister Netanyahu. We support President Trump’s sincere…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2025