ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ... ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

trump shooting incident : ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭೋಜನಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:24 AM IST
Trending Photos

ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Health Tips
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ &#039;ಶತಕಗಳ&#039; ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
camera icon6
Royal Challengers Bangalore
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ 'ಶತಕಗಳ' ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
camera icon6
kannada number 1 serial
ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!
camera icon6
IPL 2026 DC vs PBKS Highlights
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!
Donald Trump: ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭೋಜನಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಂಪ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿದರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಂಗುರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ಮಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು  ತಕ್ಷಣವೇ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ರಿಕರ್ತರ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದವು. ಶ್ವೇತಭವನದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಜುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

 

 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಆದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ರಿಂದ 8 ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದವು. 

"ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಅವರು ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸಂಜೆ ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು." ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಕಡಿತ!? ಇರಾನ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ ಪತ್ತೆ! ಆಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ?

About the Author

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

