ಮೋದಿ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

Sep 17, 2025, 11:49 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ ಈ ಕಾಲ್, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದಂತಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಈ ಸೌಜನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಇಬ್ಬರೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ, ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು." ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಸಹ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿವಾರಣೆಯತ್ತ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ."ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಳಸಿತ್ತು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ 25% ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು 50%ಗೆ ಏರಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು. ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್‌ರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ರಣನೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಣತ ಮಿಲನ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು IANS ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಭಾರತವು ದೃಢವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

