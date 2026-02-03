English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

 India Gate:ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಶಪಥಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೇ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:22 PM IST
  • ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಮಾನಿನ ಮಹತ್ವವೇನು?

    • ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಮಾನು ಎಂದರೇನು?

ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

 India Gate: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನ ಫೋಟೋವನ್ನು "ಸುಂದರವಾದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಮಾನು, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಮಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಬಹು ಕಮಾನಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಜಯಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಪಡೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು "ಭಾರತದ ಸುಂದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಮಾನು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಗಳುವ ಬರದಲ್ಲಿ  ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಮಾರಕವು 'ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ...42 ಮೀಟರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಆರ್ಕ್‌ ಡಿ ಟ್ರಯೋಂಫ್‌ ಮೊದಲನೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಆಫ್ಘನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಮಡಿದ 70,000 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ..ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಸಮರ (World War I) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಆಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಜ್ಞಾತ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು , ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗೇಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ , ಅದರ ನಂತರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 57 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಕಮಾನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಭಾರತದ ಸುಂದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಮಾನುಗಿಂತ ನಮ್ಮದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಮಾನಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಕಮಾನವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅತಿದೊಡ್ಡ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಾನವು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಮಾನು, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

